Italia - Grecia, le pagelle dei quotidiani: sufficienza per Acerbi e Immobile

Un 6 come il voto a quest'Italia, alla quale serve un rigore per sbloccare la partita insufficiente dei primi 45 minuti e staccare il pass per Euro 2020. Le valutazioni di Acerbi e Immobile sono dunque in linea con il rendimento dei propri compagni. Il risultato è importante, la prestazione contro la Grecia un po' meno, ma alla fine contano i 3 punti. Il centrale della Lazio è affidabile, solido: una garanzia che non può e non deve essere limitata all'assenza in gruppo di Chiellini. Ace merita gli Europei. Discorso un po' diverso per Ciro, anche sfortunato nel ritrovarsi spesso a giocare in match così. I suoi compagni non sono ispirati e Immobile, che lotta e si sbatte come sempre, non ha grandi chance per incidere. Un 6 per entrambi, dunque (eccezion fatta per il 5,5 che Repubblica dà a Immobile). Il migliore in campo è invece universalmente indicato come Verratti. Di seguito, ecco le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Donnarumma 6,5, D'Ambrosio 6,5, Bonucci 6,5, Acerbi 6, Spinazzola 6; Barella 6 (dall'87' Zaniolo s.v.), Jorginho 6,5, Verratti 7; Chiesa 5,5 (dal 39' Bernardeschi 6,5), Immobile 6 (dal 79' Belotti s.v.), Insigne 6,5. All. Mancini 7.

GAZZETTA DELLO SPORT - Donnarumma 6,5, D'Ambrosio 6, Bonucci 6, Acerbi 6, Spinazzola 6; Barella 5,5 (dall'87' Zaniolo s.v.), Jorginho 6, Verratti 6,5; Chiesa 5,5 (dal 39' Bernardeschi 6,5), Immobile 6 (dal 79' Belotti s.v.), Insigne 6,5. All. Mancini 6,5.

REPUBBLICA - Donnarumma 6,5, D'Ambrosio 6, Bonucci 6,5, Acerbi 6, Spinazzola 6,5; Barella 6 (dall'87' Zaniolo s.v.), Jorginho 6, Verratti 6,5; Chiesa 5 (dal 39' Bernardeschi 6,5), Immobile 5,5 (dal 79' Belotti s.v.) Insigne 6,5. All. Mancini 6,5.

