Italia, Mancini: "Immobile? Speriamo tenga qualche gol per l'Europeo"

Sarà una settimana di grandi sfide quella che si aprirà oggi con il derby tra Lazio e Roma in programma alle 20:45 e si chiuderà domenica con il match tra Inter e Juventus. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il tecnico della Nazionale Roberto Mancini ne ha parlato in una lunga intervista in cui oltre a toccare i temi della partita ha parlato anche degli azzurri impegnati a giugno nell'Europeo che doveva svolgersi nella passata stagione. Immancabile un pensiero su Immobile: "Segna tanto. Spero tenga qualche gol per l’Europeo".

