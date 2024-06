Italia, Spalletti riflette: la situazione di Provedel e Zaccagni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dieci giorni all'inizio dell'Europeo e valutazioni importanti in casa Italia che questa sera scenderà in campo contro la Turchia nel primo test amichevole di avvicinamento. Tra due giorni, il 6 giugno, Spalletti dovrà consegnare la lista definitiva dei 26 che partiranno per la Germania e sono diversi ancora i nodi da sciogliere.

Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport il primo è quello che riguarda il portiere: Donnarumma è il titolare Vicario il numero due con Meret e Provedel che si giocano il posto rimanente. Per quanto riguarda gli esterni invece la situazione è ancor più complessa: uno tra Darmian e Di Lorenzo prenderà il posto a destra mentre la corsa di Bellanova potrebbe creare più di un problema alla difesa avversaria ma è quello che ha meno esperienza dei tre. Orsolini è, per caratteristiche il "meno" esterno, mentre El Shaarawy quello che tatticamente è più utile. Ancora in corsa anche Zaccagni che però è più simile a Chiesa.