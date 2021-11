Italia - Svizzera, l'Olimpico è un fortino per gli Azzurri: i precedenti

RASSEGNA STAMPA - L’Italia guidata da Roberto Mancini venerdì affronterà la Svizzera all’Olimpico, una gara fondamentale per le qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar. Sorridono i precedenti in casa agli Azzurri, così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei.Quella di venerdì sarà la sessantatreesima gara all’Olimpico, Roma è la città che ne ha ospitate di più. Il bilancio è più che positivo: 38 vittorie, 17 pareggi e 7 sconfitte. 114 i gol fatti e 47 i subiti. Le ultime cinque gare che la Nazionale ha disputato all’Olimpico si sono concluse tutte positivamente per gli azzurri che, nelle ultime quattro di queste non hanno subito reti.

ITALIA – SVIZZERA – È il quinto match tra le due squadre che di disputa all’Olimpico. Quattro vittorie per gli azzurri e una per gli elvetici. Anche per le reti il vantaggio è tutto azzurro, 10 contro le 3 degli svizzeri.

