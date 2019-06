Italia Under 21, Zaniolo e Kean saranno esclusi anche da Mancini

A quanto pare, l'esclusione di Nicolò Zaniolo e Moise Kean dall'ultima partita dell'Italia Under 21 contro il Belgio per motivi disciplinari non è un caso isolato e non sarà trattato come tale neanche da Roberto Mancini. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, i due non erano stati esattamente irreprensibili neanche in Nazionale maggiore tra marzo e giugno, quando convocati dal ct ex Lazio erano stati protagonisti di episodi simili al ritardo alla riunione tecnica che ha portato alla decisione di Di Biagio di escluderli. Ecco perché a settembre ai due potrebbe andare peggio delle panchine e tribune rimediate contro Grecia e Bosnia in Nazionale maggiore: è infatti molto probabile che Mancini decida di non convocarli affatto. Un segnale forte nei confronti dei due ragazzi.