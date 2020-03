Juve - Inter, Inzaghi la guarderà senza il suo staff: ecco perché

Simone Inzaghi si godrà questa sera dal divano di casa il recupero tra Juventus ed Inter. A fargli compagnia la moglie Gaia ed il piccolo Lorenzo. L’idea di vedere la partita insieme ai suoi collaboratori è stata ben presto accantonata per l’emergenza legata al coronavirus, con l’Istituto superiore di sanità che consiglia di adottare una linea più prudente nei comportamenti quotidiani. Tuttavia, la Lazio spera di mantenere il primato in classifica, confermando il sorpasso sulla Juventus, consumato provvisoriamente sabato 29 febbraio con la vittoria sul Bologna. I biancocelesti, che non scenderanno in campo in questo week-end, sono rimasti fermi a quello che è, probabilmente, il giorno più bello degli ultimi venti anni. Era passato tanto tempo, infatti, dall’ultima volta in cui la squadra si era ritrovata, nel girone di ritorno, in vetta alla classifica. Con un pareggio o un colpo dell’Inter all’Allianz Stadium, i capitolini rimarrebbero in cima. Una vittoria dei bianconeri, invece, significherebbe il controsorpasso di Sarri ed il secondo posto della Lazio, ad appena un punto dalla ‘Vecchia Signora’.

CAMBIAMENTI - La 'banda Inzaghi' sta vivendo la stagione più bella, ma la Serie A rimane appesa ad un filo. Oggi, riporta la rassegna stampa di Radiosei, nessuno è in grado di sapere come si andrà avanti e se basterà chiudere gli stadi oppure sarà necessario prendere provvedimenti più drastici, come proposto da Tommasi. Zingonia, proprio dove si trova il centro dell’Atalanta, è stata individuata come una delle zone di presidio, in cui si sono radunati esercito e forze dell’ordine. Ieri era circolata l’ipotesi di giocare in campo neutro, forse al Mapei, ma l’idea sembra aver perso consistenza poiché anche la provincia di Reggio Emilia è diventata zona rossa. Salvo ulteriori colpi di scena, la Lazio dovrà verificare e capire come raggiungere Bergamo e quale albergo scegliere per il ritiro.

