Juventus - Lazio, Ravanelli: "Sono tifoso bianconero, ma nel mio cuore c'è una grande parte biancoceleste"

"Juve e Lazio rappresentano le squadre che mi hanno dato più emozioni, oltre ad essere quelle che mi hanno permesso di vincere di più". Fabrizio Ravanelli, ex di giornata, ha parlato del suo passato presentando il big match di oggi tra Juventus e Lazio. Intervistato da Il cuoio, Penna Bianca ha detto: "Due esperienze bellissime, che porto nel cuore. È chiaro che l'esperienza alla Juve è stata fantastica: da tifoso bianconero riuscire a vincere con quella maglia è stata un'emozione unica. Un sogno che si avvera. Ma nel mio cuore c'è una grande parte biancoceleste. Ho un grande senso di riconoscenza verso questa società, che mi ha riportato in Italia e mi ha dito tanto, E soprattutto mi è stata vicina nei momenti in cui stavo vivendo una situazione personale molto difficile".

LO SCUDETTO - L'ex attaccante ha raccontato anche le diverse sensazioni vissute nelle due piazze alla vittoria dello scudetto: per lui è stato più complicato portare il tricolore a Torino che a Roma perché il club bianconero era in astinenza da nove anni e non era favorito, mentre con la Lazio era completamente diverso. La squadra costruita da Cragnotti, per lui, era formidabile e nettamente superiore alla formazione allenata da Lippi.

TROFEI EUROPEI - Parlando dei trofei conquistati in giro per l'Europa ha detto: "A Torino ho vinto una Coppa Uefa e una Champions League. A Roma è mancata la vittoria europea. Non so dirti bene il perché. Come ti dicevo, la squadra era stata costruita per vincere ed era fortissima. L'anno prima del mio arrivo portò a casa la Coppa delle Coppe, ma in Champions non siamo riusciti a ripeterci. Ancora oggi mi capita di pensarci e di chiedermi come sia possibile".