L'ex Lazio Morace come Tommasi, "una sindaca calciatrice": il progetto

Carolina Morace potrebbe candidarsi a sindaco di Venezia, ripercorrendo "le orme" le quanto recentemente fatto da Damiano Tommasi a Verona. È stata lei stessa ad annunciare il suo progetto, come si legge in prima pagina sul Corriere di Verona: "Una sindaca calciatrice, vorrei ripetere a Venezia l'impresa di Tommasi". Nell'intervista ha dato maggiori dettagli: "Dopo la sua vittoria tante associazioni di Venezia mi hanno chiamato per chiedermi di candidarmi alle comunali del 2025. Sono una persona seria, mi piacciono i progetti ben costruiti e farei una cosa del genere solo se avessi le spalle coperte da una squadra solida dietro". L'ex calciatrice ed allenatrice vanta un passato biancoceleste: prima come giocatrice, poi sulla panchina della Lazio Women, con cui ha raggiunto la promozione in Serie A. Poi, sulla possibilità di guidare la Lega Calcio: "Col carattere che ho presumo di sì, ma in Italia le persone intelligenti e indipendenti fanno paura".

