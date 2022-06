Lazio, 110 anni fa l'esordio in Serie A: ecco chi era l'avversaria

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il primo volo della Lazio nel campionato italiano risale a 110 anni fa circa. Il 3 novembre 1912 i biancocelesti giocarono la loro prima partita nel torneo vincendo 6-2 sull'Audace Esperia. Ai tempi il campionato era diviso in gironi, poi dal 1929 l'istituzione del girone unico. In quella stagione i laziali arrivarono a disputare la finale scudetto contro la Pro Vercelli, come ricorda la rassegna stampa di Radiosei, persa a Genova 6-0 il 1 giugno 1913.