Lazio, a Bologna non segni più: l'ultima rete è stata realizzata da...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La Lazio non solo subisce cinque gol mettendo in evidenza una crisi fisica e psicologica, ma mostra ancora una volta i limiti difensivi che caratterizzano la formazione biancoceleste dall'inizio di questa stagione, confermando allo stesso tempo anche un calo nella produzione offensiva. Due tiri in porta sono troppo poco per una squadra che gioca in avanti, che fa del proprio attacco l'arma principale.

A BOLOGNA NON SI VINCE PIU' - La Lazio incassa e non reagisce, arrivando al triplice fischio con un'umiliante sconfitta per 5-0 e neanche una rete segnata per provare a salvare la dignità. A Bologna, comunque, non è di certo qualcosa di nuovo. L'ultima vittoria dei biancocelesti risale addirittura al 2018 con gol di Luiz Felipe, mentre l'ultimo gol segnato non è così distante da quella data.

CINQUE ANNI SENZ GOL - Come riporta Il Corriere della Sera, infatti, sono 501 minuti che la Lazio non trova il gol contro i falsinei al Renato Dall'Ara, da ben 5 partite e quindi dal 2-2 firmato Immobile (doppietta) del 2019. Da quel momento, infatti, sono arrivate ben 4 sconfitte (2-0, 3-0,1-0 e 5-0) e 1 solo pareggio (0-0, l'11 marzo del 2023). Erano 67, invece, gli anni dall'ultimo Bologna-Lazio terminato con il risultato di 5-0, correva l'anno 1958.