Lazio, a Roma arriva il Cagliari: il trend all'Olimpico sorride ai biancocelesti

RASSEGNA STAMPA - Ecco il Cagliari all'Olimpico. La squadra di Nicola è già invischiata nella corsa salvezza, con 'solo' 9 punti nelle prime 10 partite di campionato. In casa della Lazio i rossoblù proveranno a spezzare l'entusiasmo biancoceleste e a mettere da parte un buon punteggio ai fini della classifica.

I risultati degli ultimi anni, però, sorridono alla formazione di Baroni. L'ultima sconfitta, considerando tutte le sfide, risale al al 19 maggio 2013, una settimana prima della storica finale di Coppa Italia contro la Roma. In casa, invece, la Lazio non perde contro il Cagliari da ben 15 anni: era il 28 ottobre 2009, Matri aveva deciso la sfida per 0-1.

Forte di questi precedenti, i capitolini puntano a migliorare il loro score: un'altra vittoria in campionato, davanti al proprio pubblico, sarebbe fondamentale per portare avanti la striscia positiva e tenere alto il morale in vista delle prossime sfide. Il prossimo giovedì, infatti, a Roma arriverà il Porto per la quarta giornata di Europa League. Dopo di che la Lazio affronterà il Monza dell'ex Nesta in trasferta.