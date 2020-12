Lazio, Acerbi pronto a tornare in campo: sul piatto anche il rinnovo di contratto

Non manca praticamente mai in campo Francesco Acerbi, ma quando non c'è la sua assenza si fa sentire. Ha saltato le ultime 3 partite di campionato e ora vuole tornare quanto prima a disposizione di Inzaghi che non vede l'ora di poter contare di nuovo sul proprio pilastro difensivo. Non aveva saltato neanche un minuto prima di uscire contro il Verona in questa stagione ed è il calciatore che negli ultimi due anni ha collezionato più presenze da titolare in Serie A (84) insieme a Belotti e Milenkovic. Oggi i biancocelesti si ritroveranno a Formello e l'ex Sassuolo testerà le sue condizioni sul campo.

RINNOVO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il prossimo step sarà quello del rinnovo di contratto. Le polemiche di qualche mese fa arrivate direttamente dal ritiro della Nazionale sono rientrate e il giocatore è pronto a prolungare il suo rapporto con i colori biancocelesti. Si parla di un accordo fino al 2025 da mettere nero su bianco nelle prossime settimane. La Lazio spera di riaverlo presto in campo, ma anche di poter contare su di lui i prossimi anni.

