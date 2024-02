Lazio, aria di contratto da professionista per il giovane Sardo: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Dal basket al calcio fino al contratto da professionista con la Lazio. È una storia incredibile quella di Jacopo Sardo, in forma smagliante con la Primavera di Sanderra. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la società biancoceleste ha intenzione di fargli firmare un accordo fino al 2027. La paura è quella di perderlo a zero in estate visto che ci sono già diversi club tedeschi interessati.

Gli ultimi quattro dei cinque gol della squadra portano il suo nome. Da mezzala nel 4-3-3, o da trequartista nel 4-2-3-1, più vicino alla porta, è ormai un elemento chiave nella formazione giovanile. Le prestazioni del classe 2005 non sono passate inosservate ai piani alti e per questo potrebbe presto ottenere un meritato riconoscimento per quanto fatto.

Fino a un paio di anni fa vestiva contemporaneamente la maglia della Lazio e dell'Alfa Omega di Ostia, squadra di basket. Fortunatamente per i biancocelesti ha vinto il calcio: ha giocato nelle giovanili della Roma fino al 2019, poi nella Totti Soccer School e nell'Ostiamare. Ora sembrerebbe essere tutto pronto per un contratto da professionista con la Lazio.