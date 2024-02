Lazio, Sardo col cuore diviso tra basket e calcio: ma il suo futuro è col pallone tra i piedi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Jacopo Sardo è senza dubbio uno degli elementi di spicco della Primavera biancoceleste. Il centrocampista si sta mettendo particolarmente in luce con la squadra di Sanderra, riuscendo a collezionare in questa stagione 21 presenze tra campionato, Coppa Italia e Youth League, condite con 5 gol e 2 assist. Come riporta Cronache di Spogliatoio, il classe 2005 ha fin qui vissuto la sua vita con la passione per due sport, il basket e il calcio. Nel gennaio del 2022 era in panchina in Serie A 2 di pallacanestro nell'importante sfida tra l'Eurobasket e la Stella Azzurra, poi dopo un provino di calcio alla Fiorentina, ha firmato il suo contratto con l'Under 19 laziale.

Alla fine il cuore ha deciso per lui, il basket (era stato convocato anche in Nazionale Under 18) e il calcio sono le sue due grandi passioni, ma il suo futuro è con il pallone tra i piedi. A gennaio poi, è stato convocato anche con la prima squadra di Maurizio Sarri, un obiettivo e un sogno che solo pochissimi ragazzi della sua età riescono a realizzare.