Lazio - Atalanta, occhi su Zaccagni e De Ketelaere: c'è spazio per la magia

RASSEGNA STAMPA - Lazio - Atalanta è una sfida ad alta quota. La Dea è in vetta, la Lazio prova ad inseguire. Ci sono diverse sfide nella sfida, ma una delle più interessanti è quella tra Zaccagni e De Ketelaere. La Lazio dovrà puntare sul suo leader tecnico. Stranamente ancora a secco in questo dicembre, Zac ha ancora l'ultima occasione in questo 2024 proprio contro la capolista che già ha ferito due volte in carriera. Il capitano vuole scoccare una freccia delle sue per battere la Dea e mandare un messaggio in ottica derby. Da un leader tecnico ad un altro, De Ketelaere sarà il rivale dell'azzurro in questa sfida piena di talenti. Il belga ha numeri sempre più stellari: come riportato da Il Messaggero, l'ex Club Bruges ha siglato 20 gol e fornito 16 assist in 54 partite, numeri da capogiro. L'ultimo incrocio tra Lazio e Atalanta, a Bergamo, fu deciso da una doppietta di De Ketelaere; ma all'Olimpico il Belga è a secco sia di gol che di vittorie e i tifosi biancocelesti si augurano che questo digiuno possa continuare.