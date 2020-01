Lazio, Ballotta: "Questa squadra non molla mai. Obiettivo Champions"

Ci sono giocatori che la Lazio l'hanno vissuta per anni, sanno cosa significa vincere davvero e oggi si godono lo spettacolo offerto da Immobile e compagni. Tra questi c'è Marco Ballotta, ex portiere che in biancoceleste ha passato diverse stagioni. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Ballotta evita i paragoni con la Lazio dello Scudetto, costruita per vincerlo, ma nota che c'è stato un cambio di passo: "E' stata acquisita una continuità che l'anno scorso mancava. E si vince tanto perché in campo non si molla mai. Ma ora la squadra va lasciata tranquilla e senza nuove responsabilità: l'obiettivo è la Champions". Parola di chi la massima competizione europea in biancoceleste l'ha vissuta.

