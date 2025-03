Lazio, Baroni interrompe la festa: l'ultimo sforzo per lo spareggio Champions

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio stava ancora festeggiando, Baroni ha esaurito i dovuti complimenti ai suoi giocatori lanciando l'avviso: "Vi levo la stanchezza dalla testa. Pensiamo al Bologna". Concetti ripetuti quando è apparso durante il giro delle interviste. Come in un Gran Premio, ora è come se alla Lazio restasse da scalare la collina di San Luca, nel ricordo di Sinisa. Questa volta ci si gioca tanto, a dieci giornate dal traguardo. Come riporta il Corriere dello Sport, la partita col Bologna è una sorta di spareggio per il quarto posto anche se non determinerà la volata in 90 minuti. Sono in fila Thiago Motta (52 punti), Baroni (51) e Italiano (50).

Oggi Baroni insegue l'obiettivo e lavora come un martellino, anche se la Lazio avrebbe urgentemente bisogno di riposo. Serve lo sforzo supremo prima della sosta. Domenica l'unico indisponibile sarà Hysaj, ma sono in tanti col fiatone. Castellanos è appena rientrato dopo un mese di stop per lo stiramento, Zaccagni s'era fermato una settimana fa per i dolori al polpaccio, Guendouzi non si è mai fermato e nelle ultime due partite ha chiaramente rallentato, Vecino ha retto 90' dopo tre mesi di stop, Isaksen viene da nove partite di fila e dal 3 febbraio non ha mai tirato il fiato. E poi ancora Patric, che non giocava titolare da metà dicembre, e infine Dia, entrato solo negli ultimi 24 minuti.

Insomma, anche se Baroni non vuol sentir parlare di stanchezza, nel complesso la Lazio avrebbe bisogno di tirare il fiato. L'unica buona notizia arriva da Rovella, ne ha saltate due e sta benissimo. Giocherà a Bologna. Un dubbio per Baroni: tra Castellanos, Dia e Vecino uno resta fuori.

TORNA ALLA HOMEPAGE