Lazio | Baroni punta su Zaccagni per dimenticare Udine: il 10 vuole gol (e riscatto)

RASSEGNA STAMPA - È il 24 gennaio del 2023 e la Lazio raddoppia contro un Milan che nel secondo tempo avrebbe incassato altri due gol. Sul del tabellino c'è la firma di Zaccagni. Sembra passata un'eternità da quella squadra che, col quarto 4-0 della stagione, si sarebbe lanciata verso un secondo posto da record nella gestione Lotito. Dei protagonisti principali di quella serata è rimasto solo Zaccagni, diventato capitano per scelta di Baroni. "Zaccagni è una scelta mia. Ha talento, è un ragazzo della Nazionale e di recente ha sposato la società rinnovando il contratto. Dovrà esser bravo a non sbagliare mai negli atteggiamenti e sono convinto che ci riuscirà", le parole dell'allenatore.

Numero 10, stipendio più alto, capitano e rigorista. In un colpo solo, riporta Il Messaggero, l'esterno ha deciso di assumersi tutte le responsabilità uscendo dal guscio alla ricerca della consacrazione. Niente a che vedere con la passata stagione, un calvario da gennaio in poi per l'infortunio e un bottino finale di soli 7 centri. Troppo poco per Mattia, che quest'anno vuole riprendersi il terreno perso e ha già promesso che lo scivolo al Bluenergy Stadium è stato un caso.

L'obiettivo è ripetersi contro il Milan, scoccando un'altra freccia verso la Tribuna Tevere come due stagioni fa, ma idealmente anche a Spalletti. È il momento di entrare fisso nelle gerarchie del CT dopo quel "tiraggiro" contro la Croazia. Intanto Baroni se lo gode al centro della sua Lazio: il tecnico partirà ancora dall'esterno per costruire il suo 4-3-3, con qualche novità rispetto a quanto visto a Udine.

