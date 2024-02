Lazio-Bayern, Sarri schiera la mediana formato Champions: le ultime

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA- La Lazio, dopo la vittoria in Sardegna contro il Cagliari è pronta rituffarsi nella Champions per la gara d'andata valida per gli ottavi di finale. I ragazzi di Sarri proveranno a fare una buona prova davanti al proprio pubblico. Per l'occasione, come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico biancoceleste schiererà una Lazio quadrata e guardinga per evitare di esporsi alle folate in contropiede del Bayern.

Per questa ragione in mezzo al campo Sarri pensa di riproporre Guendouzi con Rovella e Vecino per avere una mediana composta da forza, muscoli e inserimenti per contrastare la forza d'urto del Bayern. A farne le spesse potrebbe essere Luis Alberto. Lo spagnolo dovrebbe partire dalla panchina ed essere sganciato a gara in corso, magari nell'ultima mezzora quando i ritmi i si abbasseranno. Un'altra ipotesi è partire con Vecino davanti alla difesa. La cosa certa è che Sarri non rinuncerà all'esperienza e alla fisicità dell'uruguaiano, infatti, come riporta il quotidiano sportivo milanese, il tecnico l'ha sempre schierato in Champions eccetto contro il Celtic a Roma perché era squalificato.