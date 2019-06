Lazio, Bianchessi indica la strada per il futuro: il punto sul settore giovanile

Il settore giovanile della Lazio ha vissuto una stagione mediamente positiva. L’obiettivo principale è arrivato: la promozione della Primavera in massima serie. Ha trionfato anche l’Under 14 che, come spiega Mauro Bianchessi, è la squadra che ha cambiato più di tutte (9 elementi su 11). Il responsabile del settore giovanile biancoceleste ha analizzato l’annata appena terminata, tracciando un bilancio generale: “Abbiamo lavorato sulla tecnica e sul rafforzamento delle squadre. Ora c’è meritocrazia: chi è più bravo gioca, senza guardare lo status familiare”. Un settore giovanile quello biancoceleste, che come riporta ‘il Messaggero’ , vuole valorizzare il calcio italiano, smettendo di affidarsi a giocatori provenienti dall’estero. Bianchessi, che con Lotito svela di avere un gran bel rapporto, ha un solo obiettivo: potenziare al massimo il vivaio della Lazio perché i grandi obiettivi passano dai giovani.

