Lazio - Bologna, retroscena Mihajlovic: la sorpresa del club per Sinisa

LAZIO - BOLOGNA, RETROSCENA MIHAJLOVIC - Mihajlovic tornava all'Olimpico per la prima volta dopo la malattia, è stato un momento speciale. L'abbraccio con i suoi tifosi, i cori e gli applausi, un momento dedicato soltanto a lui che per la maglia biancoceleste ha lottato e vinto tanto sul campo. La Lazio sarà sempre casa sua e proprio nella sua casa non sono mancati regali e sorprese che avranno fatto piacere a Sinisa. Oltre al quadro offerto dalla Curva, per Mihajlovic la società nel pre partita ha esposto nella sala vip e autorità dell'Olimpico tutte le maglie indossate da Sinisa quando era giocatore della Lazio, dal 1998 al 2004, si legge sulla rassegna di Radiosei. Un altro gesto di affetto in una giornata piena di emozione e lazialità.

