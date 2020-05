Lazio, Caicedo è già in forma: nel mirino il suo record di gol in campionato

LAZIO, CAICEDO E IL RECORD - Torna a graffiare, al momento solo in allenamento, il "Panterone" Caicedo. Doppietta nella partitella del sabato a Formello, sfoggiando il suo nuovo look biondo. L'attaccante della Lazio sembra già in forma, e punta due obiettivi: lo scudetto e il record personale di gol segnati in una stagione. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'ex Levante aveva segnato nella stagione 2010/2011 proprio con i rossoblù il suo massimo bottino in termini realizzitivi, ovvero 13 centri. Con 8 gol in 21 partite disputate quest'anno, uno ogni 108 minuti giocati, Caicedo può ben sperare e riprendere il cammino lasciato. La Lazio punterà alla ripresa ancora su di lui, e lui sembra già essersi fatto trovare pronto.

