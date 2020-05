Lazio, incognita cinque sostituzioni: Inzaghi studia tutte le possibilità

RASSEGNA STAMPA - Il campionato riparte. Il 20 giugno con i recuperi riprenderà il via la Serie A e tutte le squadre sono al lavoro per preparare al meglio il ritorno in campo. Allenamenti mirati e tanta voglia, ma anche testa e applicazione per rispettare il nuovo protocollo e le novità. Quella delle cinque sostituzioni è forse un'innovazione che cambierà, e di molto, le carte in tavola. Juventus e Inter, sulla carta, sembrano essere avvantaggiate sulla Lazio per ampiezza della rosa. Inzaghi, però, ha dimostrato spesso in questi anni di saper sovvertire i numeri, i pregiudizi e le teorie. La pratica del piacentino ha sempre avuto la meglio. In questi giorni a Formello, il tecnico biancoceleste sta provando tutte le possibilità a sua disposizione. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, oltre ai fedelissimi undici ci sono una serie di giocatori pronti all'uso. Si parte da Patric, autentica rivelazione dell'anno, che può ricoprire il ruolo di terzo di destra della difesa (alternandosi a Luiz Felipe) e giocare da quinto alto a destra e/o sinistra. Sulla corsia mancina, con Lulic e Lukaku ancora convalescenti, toccherà a Marusic e Jony. Il montenegrino è in vantaggio sullo spagnolo, pronto a subentrare in corsa e spesso decisivo in stagione. In avanti c'è poi quel Felipe Caicedo sempre più titolare aggiunto pronto a trascinare i suoi a suon di gol decisivi. Tra le opzioni c'è anche quella di alzare Milinkovic vicino a Immobile, ipotesi provata anche ieri a Formello e vista a gennaio nel finale della sfida contro il Napoli. A centrocampo ci sono poi Parolo e Cataldi che dovranno far rifiatare Milinkovic, Lucas Leiva e Luis Alberto. Inzaghi, poi, si aspetta molto anche da Bastos, Vavro e Adekanye che dovranno aiutare i compagni e farsi trovavre pronti quando verranno chiamati in causa. Per il sogno Scudetto c'è bisogno di tutti.

