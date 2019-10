Lazio, Caicedo ha firmato il rinnovo: oggi arriva l'ufficialità

Ormai non ci sono più dubbi, Caicedo ha rinnovato con la Lazio. Secondo quanto riportato dalla rassegna di Radiosei, il Panterone ha messo la sigla sul nuovo accordo fino al 2022. Guadagnerà 2 milioni di euro più bonus. Un leggero ritocco all’ingaggio rispetto ad oggi (1,8 milioni di euro). Il rinnovo era già stato accordato a fine estate, già oggi potrebbe diventare ufficiale. Si aspettano comunicati da parte della società biancoceleste. Inzaghi lo ha fortemente voluto, Felipe non ha ascoltato le sirene cinesi e arabe. Quelle possono aspettare. Il suo futuro si chiama Lazio, fa parte del progetto, il tecnico gli ha assicurato anche più minuti in campo. E lui ripaga tutti a suon di gol.

