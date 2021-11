Lazio, Cannavaro: "Sarri sta plasmando la squadra, sul derby c'è la sua firma"

Questa sera arriverà il momento della verità per l'Italia, chiamata a centrare la qualificazione ai prossimi Mondiali contro l'Irlanda del Nord, e come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei uno che ha grande esperienza in fatto di Nazionale è Fabio Cannavaro: "Si fa la nostra partita, per vincerla, senza ansia, con quella autorevolezza che ha rappresentato il marchio di fabbrica. Sfortuna ne abbiamo avuta e avendo già dato ci auguriamo sia finita qua. Io ho solo paura perché siamo a novembre, in genere un periodaccio per noi, perché ci portiamo appresso le scorie delle prime fatiche. Ma sono anche ottimista perché c’è così tanta qualità". A proposito di Lazio, invece, l'ex difensore azzurro ha detto: "Ho visto il derby, poi ho rivisto altre gare in tv ed ho cominciato a notare che, un po’ alla volta, c’è la sua (di Sarri, ndr) mano in quella squadra che ha così tanto talento. Ce ne sono alcuni che mi piacciono un sacco, sui quali è possibile intervenire, provando a plasmarli come sta facendo lui. Juve? La Juventus non è mai fuori. Ha la vittoria nel suo Dna. Stanno sul pezzo, magari soffrono ma non mollano mai, stanno sul pezzo e Allegri poi si trasforma in garanzia".