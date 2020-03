Lazio, capitan Lulic verso la doppietta: rientro e rinnovo

Una bella notizia per la Lazio in un momento che dal punto di vista sportivo non offre molti raggi di sole: come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, Senad Lulic sta migliorando e potrebbe tornare presto ad allenarsi. Il capitano biancoceleste sta cercando di mettersi alle spalle l'infiammazione alla caviglia sinistra che lo tormenta da mesi e per cui è ai box da inizio febbraio: dopo due interventi di pulizia dell'articolazione, di cui uno in Svizzera dove si trova tuttora con la famiglia, Lulic continua a seguire il programma riabilitativo con i suoi fisioterapisti di fiducia e a breve potrà gradualmente ricominciare ad allenarsi, senza forzare i tempi ovviamente dato che il campionato sarà fermo almeno fino al 3 aprile. E adesso sembra più vicino anche il rinnovo di un altro anno per il capitano laziale, un'idea maturata già prima dell'infortunio sull'onda dei risultati straordinari della Lazio: Lulic la scorsa estate aveva manifestato la volontà di tornare in Svizzera allo scadere del suo contratto a giugno del 2020, ma sembra invece che l'idillio con il biancoceleste durerà almeno fino al 2021. Un po' di sole in questi giorni così grigi.