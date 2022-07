Lazio, Casale e Gila puntano al sorpasso: insidie in difesa

RASSEGNA STAMPA - Alessio Romagnoli e Patric saranno i titolari della difesa targata Lazio. La decisione da parte del tecnico Maurizio Sarri al momento è questa, ma chissà che non possano esserci dei capovolgimenti. Infatti, Mario Gila e Nicolò Casale rappresentano un delizioso ricambio per la squadra, ecco perché sperano nel sorpasso. Il calendario fitto con molte gare ravvicinate potrebbero far cambiare idea a Sarri facendo tirare il fiato ai titolari. L'ex Verona e Real Madrid hanno un vantaggio: entrambi possono muoversi sia sul centrodestra, sia sul centrosinistra. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei Sarri ad Auronzo di Cadore li ha impiegati nelle due posizioni associandoli a un partner diverso, mentre hanno effettuato insieme la ripresa contro la Triestina dove Gila si è mosso sul centrodestra. Questo permette di avere senz'altro più soluzioni in difesa e magari, nelle partite di Europa League, ecco che i due centrali potranno mostrare tutte le loro qualità e cambiare le gerarchie in campo.