Lazio, Castellanos scalpita: il Taty vuole una maglia da titolare con la Dea

RASSEGNA STAMPA - Niente lesione muscolare, ma Immobile va preservato. Castellanos si scalda e spera di convincere Sarri a partire dall'inizio. L'attaccante argentino, nelle prime nove gare stagionali, solo una volta è partito dal primo minuto, a Milano contro il Milan. Il Taty scalpita e aspetta una nuova chance dal primo minuto. Come detto, Ciro potrebbe essere risparmiato. A differenza dello scorso anno, ogni qual volta Immobile ha un problema fisico si procede con cautela. In questa stagione, come sottolineato dal Corriere dello Sport, la Lazio ha consegnato al tecnico un vice-Immobile che possa sostituirlo al bisogno e farlo riposare quando è necessario. Castellanos si augura di poter partire dall'inizio e magari segnare il primo gol con la maglia della Lazio. L'argentino quando è entrato ha sempre garantito furore agonistico e dinamismo ma anche forza e velocità. Nelle nove gare stagionali, il Taty in sei occasioni è subentrato, in due è rimasto a guardare dalla panchina contro Monza e Atletico Madrid e in un caso è partito dall'inizio. In questa stagione il delicato ruolo di vice-Immobile ha il suo proprietario. Starà a Castellanos convincere Sarri a dargli sempre maggiore fiducia.