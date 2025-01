Lazio | Castellanos senza gol al derby, ma le statistiche gli fanno onore

TUTTOmercatoWEB.com

Taty Castellanos ieri voleva prendersi tutto. Il suo primo gol al derby, punti e gloria. Ce l'ha messa tutta, ma tra un pizzico di sfortuna e un po' di nervosismo non è riuscito nell'impresa. La determinazione c'è stata e i numeri, snocciolati dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, lo sottolineano: solo due i tiri nello specchio, sempre da destra, ma ha trovato di fronte uno Svilar prontissimo. Dodici i duelli totali, sei vinti. Quattro quelli aerei di cui uno vinto. Ha strappato quattro possessi, due nella trequarti della Roma. Cinque i falli commessi, fino a poi farsi prendere un po' troppo dal nervosismo. Ha rimediato un giallo per aggrapparsi a Dybala, che si era lanciato in contropiede. Tredici passaggi riusciti, 6 tocchi in area giallorossa. Non numeri esaltanti, ma comunque idonei per dimostrare una combattività notevole al suo secondo derby da titolare, il primo in campionato.

Castellanos era infatti subentrato nell'intervallo della stracittadina del 6 aprile scorso (Roma-Lazio 1-0). Si era invece preso una magli da titolare in Coppa Italia il 10 gennaio scorso (Lazio-Roma 1-0, gol di Zaccagni).