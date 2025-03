Lazio, casting per il centravanti: contro il Torino Noslin è in pole position

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata ad allenarsi a pieno regime in vista della sfida di campionato che si giocherà lunedi alle 20,45 contro il Torino. Per i biancocelesti l'obbligo di non sbagliare contro una squadra in salute.

Baroni dovrà rinunciare al Taty Castellanos e dunque per il ruolo di centravanti è partito un casting che coinvolge diversi giocatori; come evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport il favorito per una maglia da titolare sembra essere Tijani Noslin.

L'olandese sembra in grado di scalzare la concorrenza di Tchaouna: fin qui nessuno dei due ha brillato particolarmente, ma Baroni ha detto a più riprese di voler dar fiducia ai giovani del proprio organico e dunque per entrambi, da qui al termine della stagione, ci saranno importanti occasioni per mettersi in mostra.