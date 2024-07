Lazio | Castrovilli va di corsa: un piano speciale per il rodaggio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Pochi tifosi allo Zandegiacomo - nonostante la mezza giornata concessa da Baroni - hanno assistito, incuriositi, al lavoro differenziato di Castrovilli. Da oggi, riporta Corriere dello Sport, il centrocampista inizierà a sudare con i nuovi compagni. Il programma del ritiro non gli ha permesso di unirsi subito alla rosa. Per esigenza, l'ex Fiorentina ha iniziato la preparazione con un gruppetto staccato. Le sedute odierne segneranno il debutto con la squadra al completo. Domani alle 18 potrebbe partecipare anche a uno spezzone dell'ultima amichevole contro la Triestina, verranno prima valutati i dati delle sgambate svolge. Lo staff tecnico ha studiato un programma ad hoc per i giocatori arrivati dopo ad Auronzo, devono recuperare il terreno perso rispetto agli altri, impegnati allo Zandegiacomo dall'11 luglio. Per Castrovilli la rincorsa è doppia. La Lazio è la sua occupazione di rinascita, più che di ripartenza. Lotito e Fabiani hanno scommesso su di lui. Talento fuori discussione, può essere un jolly da impiegare sulla trequarti, dove sono state testati, finora, altri calciatori (Vecino, Guendouzi e Dele-Bashiru).

TORNA ALLA HOMEPAGE