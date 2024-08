Lazio | Castrovilli verso l'esordio a casa del Mago: Baroni pensa alla staffetta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Un assaggio, quattro minuti a Southampton. La vera rinascita questa sera, a Cadice. Terra non troppo distante da Jerez de la Frontera e, dunque, del paese di origine di Luis Alberto. Gaetano Castrovilli - vero sostituto del Mago - riparte dalla Spagna. Baroni lo ha messo dentro in anticipo, al St Mary's Stadium neppure doveva entrare. Ora il debutto: come riporta Corriere dello Sport, gli toccherà un tempo, probabile staffetta con Dele Bashiru. Il tecnico della Lazio deve solo decidere se impiegarlo nel primo tempo o farlo entrare nella ripresa.

È forse il più atteso alla prova. Prima che si fermasse, d'altronde, era uno dei centrocampisti più forti e di prospettiva. Può aggiungere un tocco di qualità al centrocampo - forse ancora troppo ordinario - di Baroni. Ha perso tempo per un'operazione sbagliata al ginocchio, ripetuta l'estate scorsa dopo il trasferimento saltato al Bournemouth proprio a causa delle visite mediche. In Serie A è riapparso nelle ultime giornate della scorsa stagione, quando Italiano lo ha rimesso in campo per sfruttarne la freschezza. Ora deve restituirsi al calcio e rilanciarsi con la Lazio.

La Lazio, dalla sua, prima di tesserarlo lo ha sottoposto al parere di quattro diversi specialisti, superando dubbi e perplessità. La cartilagine del ginocchio è integra e il calciatore ha le stesse possibilità di infortunarsi di qualsiasi altro atleta. Viene considerato recuperato, anche se la prudenza è inevitabile e facilmente spiegabile. Nell’ultimo anno ha lavorato talmente tanto sul tono muscolare della coscia sinistra che risultava uno squilibrio muscolare rispetto alla gamba destra. A quel punto, ha seguito un lavoro specifico di potenziamento muscolare e, dunque, riportarsi in equilibrio. Ora gli mancano solo il minutaggio e l’inserimento tecnico. Baroni lo ha aggregato prima della partenza per l’Inghilterra. Gaetano è la mezzala-trequartista che può fare la differenza a centrocampo.

