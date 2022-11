Lazio, Cataldi unica certezza a centrocampo: sarà rinnovo a vita

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Sembra quasi fatta per il rinnovo di contratto di Danilo Cataldi. Su di lui non c'è alcun dubbio, la Lazio è l'unica squadra che ha sempre considerato e non desidera alcun futuro lontano dalla sua squadra. Come riporta la rassegna di Radiosei, la prossima settimana sbarcherà nella capitale il suo agente Riso per avviare la trattativa con Tare e Lotito. Si dovrà parlare più che altro di cifre, non della possibilità di prolungamento, quella è già sicura. Danilo guadagna oggi 1 milione più bonus e si aspetta quindi qualcosa di più. Si intende chiudere la trattativa entro dicembre.