Lazio, certezza Romagnoli: è un capitano senza fascia

RASSEGNA STAMPA - I primi 90 minuti di campionato hanno sottolineato un elemento importante in casa Lazio. Alessio Romagnoli resta il leader indiscusso della difesa biancoceleste. E' un capitano senza fascia, si legge sulle colonne del Corriere dello Sport. L'unico sicuro del posto lì dietro è proprio l'ex Milan e Sampdoria. In stagione accanto a lui si alterneranno Casale, Patric e Gila quando starà bene. A Baroni la valutazione sul compagno di reparto ideale. Ha raccoltò senza grandi difficoltà l'eredità lasciata da Acerbi, Alessio è diventato la sicurezza per ogni allenatore passato per Formello, prima le geometrie con. Sarri, poi la linea a 3 con Tudor e adesso perno anche della difesa di mister Baroni.