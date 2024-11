Lazio, che fine ha fatto il Castellanos 'bomber'? Non segna dalla gara con il Como

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Un novembre a secco per Valentin Castellanos. Fino ad ora nessuno ci aveva fatto particolarmente caso ma lo 0-0 con il Ludogorets ha posto la lente sui nei di questa Lazio ormai troppo abituata a vincere. Baroni ha scelto il Taty nel secondo tempo per provare a risolverla, lui ci ha provato ma non è riuscito a sbloccarsi, allungando così a 326 minuti (recuperi esclusi) la sua astinenza. Ci sono dei dati che dimostrano quanto forse non si tratti di una coincidenza. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, a scendere di pari passo con il calo realizzativo di Castellanos è il numero delle sue conclusioni verso la porta avversaria. Ad agosto, in 3 gare, ne aveva messe insieme 5, per una media di 1,7 a partita. Nei due mesi successivi, poi, rispettivamente 3 e 6 incontri disputati, 3 e 10 tentativi collezionati (media di 1 e 1,7): poi è arrivato il netto calo di novembre che ha visto l'argentino abbassare la media a 0,6, frutto dei soli 3 tiri in porta in 5 sfide. Nessun allarmismo, ma forse è anche per questo che Baroni punta spesso su un centrocampo più folto. Dicembre è alle porte e il Taty deve tornare a brillare per far affrontare alla Lazio le prossime gare nel migliore dei modi.