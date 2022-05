Lazio, che girone di ritorno! Ecco il confronto con le partite d’andata

Fonte: Diletta Riccelli - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un’escalation davvero importante per la Lazio nel girone di ritorno. La squadra di Sarri ha conquistato con impegno e costanza un quinto posto ed una qualificazione europea. Nell’andata un’ottava posizione aveva indubbiamente offuscato i sogni di gloria e immaginare dei risultati concreti era davvero un’impresa ardua. Molti i punti da analizzare: inferiore il numero di gol rispetto all’andata (39 contro 38) ma sicuramente più prolifici poiché hanno permesso alla squadra di Sarri di vincere più incontri. Miglioramenti importanti anche in fase difensiva con 10 reti in meno subite anche a fronte del cambio Reina-Strakosha. La Lazio ha brillato con un attacco da favola (77 gol) seconda solo all'Inter che ha giocato per aggiudicarsi lo Scudetto sino all’ultimo (84). Questi dati rappresentato un’ottima base per ripartire in vista di agosto e dell’obiettivo europeo. Due corse sincrone dove sarà fondamentale mantenere il passo nonostante i ritmi serrati.