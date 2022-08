Lazio, chi si ferma è perduto. Nel mirino la Samp: il programma di oggi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La vittoria di venerdì contro l'Inter ha fatto schizzare l'umore alle stelle in casa Lazio. I biancocelesti, spinti dal proprio popolo, sono riusciti a imporsi sui rivali combattendo fino all'ultimo secondo. Tre punti preziosissimi non solo ai fini dello scontro diretto, ma anche per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Ora però è già tempo di pensare a una nuova sfida, il calendario man mano che si va avanti si fa sempre più fitto e la prossima settimana sarà molto impegnativa per le aquile. Mercoledì ci sarà la Sampdoria, la gara è in programma alle 18:30 al Marassi e poi sabato il Napoli in casa. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il tecnico questa volta non ha concesso alcun giorno di riposo. Ieri ha dato appuntamento a Formello per la seduta di scarico, oggi si riuniranno di nuovo per l'allenamento mattutino. Immobile e compagni dovranno stringere i denti e mantenere alta la concentrazione. Non è questo il momento per fermarsi.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE