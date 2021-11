Lazio, “Collare Ballerini”: oggi la consegna del Premio in onore dell'ex presidente biancoceleste

Onorato Fortunato Ballerini è stato presidente della Lazio per vent’anni, dal 1902 al 1922 e durante il periodo di guerra trasformò il campo della Rondinella in un luogo per sfamare i figli dei caduti. Porta il suo nome il premio che verrà consegnato oggi presso il Circolo Canottieri Lazio alle 18. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il premio sarà assegnato alla “Fondazione Terzo Pilastro Internazionale” che opera nel campo sanitario, della ricerca, dell’istruzione e che da sempre si pone al fianco dei più deboli. Il riconoscimento sarà ritirato dall’Avvocato e Professore Emanuele Francesco Maria Emanuele, che è Presidente Generale Onorario della SS Lazio.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE