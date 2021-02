Lazio, con la Sampdoria arriva una nuova medaglia per il Sergente Milinkovic

Poteva coronare il tutto con il gol della vittoria, ma Milinkovic ha comunque giocato l'ennesima partita di livello rientrando tra i migliori del match (ancora una volta). La giacca del Sergente si va via via riempendo e sicuramente non può mancare la medaglia di migliore in campo nella sfida contro la Sampdoria (almeno tra i suoi): 92 palloni giocati (81% dei passaggi riusciti) e 11,091 km percorsi a circa 7,8 km/h. I numeri riportati dalla rassegna stampa di Radiosei sottolineano come Sergej abbia fatto una partita fisica e tecnica, con molto dispendio di energia. Normale che si arrivi nel finale di partita poco lucidi. Martedì questa lucidità sicuramente non verrà meno. C'è un'altra medaglia da appendere sulla giacca.

