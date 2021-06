Lazio, con Sarri potrebbe cambiare anche il ritiro: i dettagli

La Lazio si gioca tutto su Maurizio Sarri e l'arrivo del tecnico toscano potrebbe cambiare i piani della società anche per quanto concerne il ritiro. Prima dell'addio di mister Inzaghi le date erano state fissate: Auronzo di Cadore dal 10 al 24 luglio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei la preparazione potrebbe richiedere più tempo: se Sarri sarà il nuovo allenatore chiederà a Lotito tre settimane di lavoro in montagna. L'allenatore, che porterebbe con se anche il suo fedelissimo Martusciello, ha infatti bisogno di una preparazione importante sia dal punto di vista atletico che dal punto di vista tattico. Tutto fa definire ovviamente ma negli incontri tra la società e il tecnico toscano di questi giorni si è parlato anche di questo.

