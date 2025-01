Lazio, contro il Braga serve una vittoria per sfatare un tabù: ecco quale

La Lazio è volata a Braga con una certezza: il percorso in Europa League fin qui è stato quasi perfetto. Se non fosse per il pareggio contro il Ludogorets all'Olimpico, il bottino oggi sarebbe pienissimo. Nonostante la qualificazione in tasca, i biancocelesti sono chiamati stasera alla vittoria anche per poter segnare un record importante: come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport infatti, la Lazio non hanno mai ottenuto quattro successi fuori casa di fila nelle maggiori competizioni europee. Stasera potrebbe essere sfatato questo tabù.