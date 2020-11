Lazio, Corapi: "Inzaghi è dentro la testa dei suoi giocatori"

Ha lavorato nella Lazio ai tempi in cui in panchina sedeva Vladimir Petkovic, è stato lui a lavorare sulla testa dei giocatori in quella famosa finale del 2013 contro la Roma. Sandro Corapi fa il mental coach e in un'intervista rilasciata a Il Messaggero ha parlato di come mister Inzaghi riesca a lavorare sulla testa dei suoi giocatori: "Inzaghi è dentro la testa dei giocatori. Simone ha una storia, è carismatico e con le giuste parole è riuscito ad entrare nella testa dei giocatori. Ogni frase che dice in campo e in allenamento non è mai casuale. Anche durante le interviste invia messaggi motivazionali alla squadra. Le corse dopo i gol, gli abbracci collettivi e quel suo modo di vivere ogni azione lo fanno passare su un piano differente: Simone è come se fosse ancora un calciatore. E i suoi giocatori si sentono capiti e lo vedono come un compagno di squadra. Entra in totale empatia con i calciatori in campo. Va in trans agonistica. Un coinvolgimento emotivo incredibile. Pensate solo alla spinta che dà a Marusic sulla rimessa laterale da cui nasce il gol alla Juve... è qualcosa di pazzesco".

POST LOCKDOWN - "È stato come infrangere un sogno, ognuno di loro a casa e l'unione è venuta meno. La testa e i muscoli non hanno reagito, non viaggiavano alla stessa velocità dei pensieri. Finché c'è l'adrenalina che corre si riesce a superare tutto (infortuni, sforzi), ma quando ti fermi di botto ti svuoti. Il problema con molta probabilità è che la Lazio non è riuscita a ricolmare il vuoto emozionale. Entrare nella testa dei giocatori è molto difficile. Oggi l'allenatore deve essere un motivatore, uno psicologo, ecco perché la figura del mental coach sta diventando fondamentale nello staff delle squadre".

