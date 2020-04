Lazio, Correa insegue Veron: il sogno scudetto per raggiungerlo

Joaquin Correa e una missione da compiere, anzi due. Riprendersi un posto da primo attore nella squadra di Inzaghi e agganciare quel sogno tricolore che lo porterebbe a emulare Juan Sebastian Veron, tra gli artefici del primo scudetto biancoceleste, quello del 2000. Il 'Tucu' è tornato al gol dopo tre mesi nell'ultima gara disputata contro il Bologna lo scorso 29 febbraio: da gennaio, per alcuni problemi al polpaccio, era scivolato in seconda fila nella Lazio che si avvicinava sempre più alla vetta della classifica di Serie A. L'argentino non vede l'ora di ripartire e, in attesa di tornare in campo ad allenarsi, sta lavorando duramente tra le mura di casa, deciso più che mai a riprendere in pugno una stagione che si era presentata come quella della sua consacrazione. Capocannoniere dell'estate biancoceleste, riporta la rassegna stampa di Radiosei, il club ha deciso di blindarlo, considerandolo uno dei pezzi pregiati dell'armata di Inzaghi. I guai fisici lo fanno fermato nel periodo migliore, rilanciando le quotazioni di Caicedo accanto a Immobile.

FINALE DI CAMPIONATO - Un anno fa siglò il gol contro il Milan che portò la Lazio in finale di Coppa Italia e, con un'altra prodezza il 15 maggio contro l'Atalanta, fu artefice del successo biancoceleste. Chiuse la stagione con una rete a partits nelle ultime tre presenze. Correa spera in un finale simile. Oltre al salto in Champions, al primo posto tra gli obiettivi del 'Tucu' c'è lo scudetto, un traguardo che lo porterebbe al fianco del suo idolo Veron nella galleria degli eroi laziali. Da sempre un suo riferimento, ha seguito la sua stessa strada dall'Estudiantes alla Lazio, passando per la Sampdoria. Eguagliare la 'Brujita' col tricolore sul petto sarebbe il coronamento di un sogno.

