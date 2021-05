Lazio, Correa rischia di saltare la Coppa America: ecco perché

Joaquin Correa potrebbe vedere svanire il sogno di giocare la Coppa America con la sua Nazionale. Il torneo in programma dal 13 giugno in Argentina infatti è seriamente a rischio a causa dell'emergenza Covid che sta dilaniando il Paese, arrivato a 39mila contagiati al giorno e 77mila morti totali. La Conmebol prende tempo e non si esprime a riguardo, ma i tempi stringono e già la Colombia co-organizzatrice si è tirata indietro. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Uruguay, Cile, Ecuador e Venezuela, oltre agli Usa, si sono proposti come sostituti. Correa e compagni, oltre a tutte le altre Nazionali, sperano si riesca a trovare una soluzione per disputare questo torneo tanto atteso in America, ma la situazione non è incoraggiante. Per il 'Tucu' si tratterebbe della prima volta in questa competizione con la maglia Albiceleste.

