Lazio, Inzaghi all'Inter: De Vrij ci parla, Lukaku si informa dal fratello

Avrà un'eredità pesantissima da raccogliere Simone Inzaghi all'Inter, quella di Conte, fresco campione d'Italia e figura di riferimento in questi due anni nello spogliatoio nerazzurro per i calciatori. Grazie all'ex Chelsea il club è tornata a vincere dopo undici anni, con lui alcuni giocatori sono sbocciati, altri rinati, altri ancora esplosi. A Simoncino ora toccherà entrare in punta di piedi e farsi valere, magari iniziando a tessere relazioni: secondo la rassegna di Radiosei, forse i primi contatti li ha avuti con De Vrij, allenato alla Lazio. Inzaghi non vuole che la conoscenza avvenga in ritiro, desidera affrettare i tempi e farsi conoscere. Una curiosità che, c'è da crederlo, ha stuzzicato anche Lukaku, informatosi sul tecnico tramite il fratello Jordan, anche lui in biancoceleste sotto la gestione Inzaghi. Non sarà facile per Simone, ma sta già provando a entrare in clima Inter.

Lazio, ancora Lotito: "Inzaghi? Gli avevo offerto il rinnovo cinque mesi fa..."

Lazio, Inzaghi ai saluti: "Il bianco e il celeste saranno per sempre parte della mia anima"

Torna alla home page