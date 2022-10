Lazio, cosa s'intende per Sarrismo? La spiegazione arriva dai dati

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Giacomo Morini

RASSEGNA STAMPA - Tiki-taka? Verticalizzazioni? Cos'è il Sarrismo? Anche il diretto interessato, mister Sarri, ha fatto fatica a rispondere a questa domanda. Lui ha detto: "Sicuramente non è un tiki-taka. Il nostro è un palleggio avanti-indietro e poi ricerca in verticale". I dati, fedeli amici del tecnico della Lazio, lo aiutano e confermano la sua spiegazione: come riporta la rassegna stampa di Radiosei, le sue squadre sono sempre state prime per verticalizzazioni effettuate. L'unica eccezione nella stagione 2019/20, con la Juventus. In quel caso si classificò secondo nella speciale graduatoria, un gradino sotto il Napoli. Anche con la Lazio è riuscito a fare più verticalizzazioni in assoluto in Serie A (nella scorsa stagione sono state 6747). Quest'anno la musica non è cambiata: dopo le prime 11 giornate, con alcune partite giocate senza Immobile, i biancocelesti hanno totalizzato 1772 giocate in profondità. 89 in meno del Napoli di Spalletti.