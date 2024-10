Lazio da cross: con Baroni i pericoli vengono dalle fasce

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Cross su cross. La Lazio ormai ha fatto suo un nuovo modo di giocare basato sulle incursioni dalle fasce. Velocità, resistenza e precisione chirurgica, sia in Italia che in Europa. Proprio in Europa League, come scrive il Corriere dello Sport, emerge un dato in cui la Lazio non ha rivali: 46,2% di accuratezza nei cross (12 su 26), davanti al Lione (43,5%) e i Rangers (40%). Nessun altra squadra si avvicina a certe statistiche.

La Lazio di Baroni non solo produce gioco, ma lo rende proficuo grazie agli interpreti. In Europa League sono 5 gli assist totali, al secondo posto dietro al Lione (6), mentre in campionato i passaggi vincenti sono 10, dietro solo a Napoli (12) e Milan (11). Menzione speciale, naturalmente, per Nuno Tavares: la metà degli assist vengono dai suoi piedi ed è il migliore della Serie A.

Anche i calci d'angolo sono diventati preziosi per la Lazio: ben 50 conquistati, dietro a Cagliari, Milan (52) e Inter (51). Un ulteriore dato che dimostra quanto Baroni sia lavorando sulla precisione delle corsie esterne per trasformare ogni giocata in un possibile assist.