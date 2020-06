Lazio, da oggi possibile via ai rientri dei giocatori all'estero

La Lazio lavora per la ripresa ma qualche assente dai campi di Formello ancora c'è: si tratta di Senad Lulic, Silvio Proto e Jordan Lukaku, che hanno passato il periodo del lockdown all'estero (Lulic in Svizzera a fare riabilitazione per la caviglia dopo l'intervento, gli altri due in Belgio). Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, da oggi i tre possono rientrare in Italia senza osservare l'obbligo della quarantena preventiva di 14 giorni previsto per chi proviene dall'estero: basterà sottoporsi ai tamponi. Con tutta probabilità nelle prossime ore la Lazio riacquisterà anche i suoi tasselli mancanti.