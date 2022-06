Lazio, delusione Hysaj: il suo futuro ora è incerto nella Capitale

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA – È stata una stagione complessa questa per la Lazio, sotto la guida del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Era stato preannunciato da lui stesso che sarebbe stato difficile, un anno di transizione. In questa sua nuova avventura ha trovato e ha voluto fortemente giocatori precedentemente conosciuti, che avrebbero potuto aiutarlo a far recepire quanto meglio possibile i suoi dettami. Tra questi, Elseid Hysaj. I due si sono incontrati all’Empoli e ritrovati al Napoli, qui ha raggiunto livelli alti tanto da divenire pupillo del tecnico. Però qualcosa è cambiato, ha risentito delle difficoltà attraversate in questa stagione e il suo rendimento è stato un flop. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l’albanese ha perso il suo posto da titolare e non l’ha mai più riconquistato. È la delusione di Sarri, che sicuramente immaginava un percorso differente per lui. Di spessore. Il bilancio dell’anno non è certamente positivo, per questo la società starebbe valutando la situazione e non è escluso che possa lasciare Formello. Se dovesse partite, gli occhi sarebbero puntati su un giovane e tra questi rientra anche Parisi dell’Empoli. Bisognerà valutare però concorrenza e costi.