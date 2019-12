Lazio, Di Natale incensa Immobile: "Il miglior attaccante italiano"

I complimenti, si sa, fanno sempre piacere. E Ciro Immobile si sarà sicuramente abituato a riceverne, visti gli standard di prestazione che ha ormai settato con la Lazio. Ma quando le lodi arrivano da ex colleghi iconici come Antonio Di Natale valgono doppio. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, quando a Totò viene chiesto chi sia il miglior attaccante italiano lui non ha esitazioni: "Immobile, senza alcun dubbio. Segna e corre molto, la Lazio è sicura". Poco da dire in effetti quando un centravanti fa terra bruciata intorno a sé come sta facendo il Ciro biancoceleste.

